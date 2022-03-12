عشرات الفلسطينيين يصابون بالاختناق في مسيرة كفر قدوم بمدينة قلقيلية ..

قلقيلية 11مارس 2022 (وفا) – أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقته قوات الاحتلال الصهيوني، خلال قمعها لمسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت البلدة واعتلت أسطح المنازل، وأطلقت قنابل الغاز تجاه الفلسطينيين، ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق.

وقال شتيوي إن المسيرة خرجت هذا الأسبوع نصرة للأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، ودعما لأهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.