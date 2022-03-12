فريق طبي بالمستشفى الجامعي يجري اليوم الجمعة 11 عملية على مفصل الركبة

طرابلس 11 مارس 2022 (وال) – أجرى رئيس قسم جراحة العظام الدكتور صالح أبومهارة والفريق الطبي المرافق من جراحين عظام واطباء تخدير وتمريض، و إداريين صباح اليوم الجمعة عدد احدى عشر عمليه زراعة مفاصل اصطناعية للركبه لمرضى يعانون من احتكاك مزمن من قائمة الانتظار.

وأكد الدكتور أبومهارة بأن إجراء العمليات يأتي في إطار حرص القسم على تقديم افضل الخدمات الطبية الآمنه ذات الجودة العاليه للمرضى الذين يحتاجون لتركيب مفاصل اصطناعيه للركبه.

وأعلن عن إجراء عدد 55 حاله زراعه خلال العام الحالي 2022 م ، وعدد 145حالة زراعة مفصل الركبة لسنة 2021 وفق الإمكانيات المتاحة التي تباطئت لعدة أشهر للاجراءات الاحترازيه لوباء كورونا، موضحا أن القسم لازال مستمرا في إجراء عمليات زراعه المفاصل الاصطناعية بطريقة انسيابية بكل كفائه واقتدار للمساهمة في تحسين الخدمات الصحيه في البلاد من أجل بناء جسور الثقه بين المستشفى والمواطن.

وعبر الدكتور أبومهارة عن سعادته لتنادي كل العاملين بالقسم بمختلف تخصصاتهم للحضور صباح اليوم الجمعة كل حسب طبيعة عمله، الأمر الذي يحفز الجميع على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق الأهداف المرجوة لخدمات مستشفيات المستوى الثالث للخدمات الصحية.

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