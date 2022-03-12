الرئيس الفرنسي يحذر من حدوث اضطراب في سلاسل إمداد الغذاء نتيجة الحرب الأوكرانية

باريس 11 مارس 2022( وال ) – حذر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إثر قمة أوروبية في فرساي من أن أوروبا وأفريقيا “ستشهدان اضطرابًا كبيرًا على الصعيد الغذائي” في الأشهر المقبلة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال ماكرون “علينا أن نعيد تقييم استراتيجياتنا الإنتاجية للدفاع عن سيادتنا الغذائية كأوروبيين، وأيضا إعادة تقييم الاستراتيجية حيال أفريقيا، وإلا فإن دولًا عدة في أفريقيا ستتضرر في الأشهر الـ12 إلى الـ18” المقبلة.

وأشار ماكرون إلى أن الحرب ستؤثر على إنتاج أوكرانيا، وهي دولة كبيرة منتجة للقمح خصوصًا.

وبسبب الحرب، ارتفعت أسعار الزيوت والقمح وفول الصويا ودوار الشمس والذرة إلى مستويات غير مسبوقة، ويؤدي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية إلى ارتفاع أسعار الأسمدة التي تستورد أوروبا 30 بالمائة من حاجاتها منها من روسيا، بالإضافة إلى سعر الوقود.

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