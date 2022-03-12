النفط يسجل أكبر تراجع أسبوعي له منذ نوفمبر.

لندن 12 مارس 2022 م ( وال ) – رغم ارتفاع أسعار النفط عند الإغلاق، أمس الجمعة، إلا أنها سجلت أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نوفمبر، مع تقييم المتعاملين التحسينات المحتملة في التوقعات المستقبلية للإمدادات التي عرقلها الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وارتفعت أسعار النفط الخام منذ الهجوم الذي وصفته موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة». وارتفعت هذا الأسبوع العقود الآجلة لأعلى مستوى لها منذ عام 2008، ثم تراجعت بعد ذلك بحدة بعد أن أشارت بعض الدول المنتجة إلى أنها قد تزيد من المعروض، وفق وكالة «رويترز». وتزايدت المخاوف بشأن الإمدادات، الجمعة، بعد أن واجهت محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 خطر الانهيار، بعد أن أجبر طلب روسي في اللحظة الأخيرة القوى العالمية على وقف المفاوضات.

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