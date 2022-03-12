تونس.. انتقادات لقانون يحظر التمويل الأجنبي للمنظمات

عبرت منظمات غير حكومية تونسية ودولية عدة عن معارضتها لمشروع قانون يتعلق بإنشاء وتمويل المنظمات، معتبرة أنه يمثل تقييدا للمجتمع المدني.

الرئيس التونسي قيس سعيد اتهم في وقت سابق منظمات المجتمع المدني “بخدمة مصالح أجنبية ومحاولة التدخل في السياسة التونسية”، مضيفًا أنه “ينوي حظر جميع أشكال التمويل الخارجي عليها”.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان وقعته 13 منظمة إن من شأن هكذا قانون أن “يمنح للسلطات صلاحيات واسعة للتدخل في طريقة تكوين منظمات المجتمع المدني، ووظائفها، وأعمالها، وتمويلها، وقدرتها على التعبير عن آرائها”.

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