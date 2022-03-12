الأمم المتحدة: لا أدلة على ادعاء روسيا امتلاك أوكرانيا أسلحة بيولوجية

ذكرت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أمام مجلس الأمن أنه لا توجد أدلة على أي برامج لأسلحة بيولوجية في أوكرانيا التي انضمت إلى حظر دولي على مثل هذه الأسلحة.

وقال المبعوث الروسي فاسيلي نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن دعت إليه موسكو، إن أوكرانيا تدير مختبرات للأسلحة البيولوجية بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية، دون أن يقدم أي دليل على ذلك.

واتهمت واشنطن وحلفاؤها، روسيا بالترويج لهذا الادعاء كمقدمة لشن هجمات بيولوجية أو كيماوية محتملة.

وقالت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد إن لدى “روسيا سجل قياسي من الاتهامات لدول أخرى بالانتهاكات التي تقترفها هي نفسها”.

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