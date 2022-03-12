وصول 29 مهاجرًا إلى لامبيدوزا الإيطالية

أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول 29 مهاجرًا غير قانوني عبر مجموعتين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الجمعة.

ووصلت المجموعة الأولى التي تضمّ 14 مهاجرًا من بينهم امرأتان وعدد من القصر، بشكل مباشر إلى الجزيرة، في حين تم اعتراض المجموعة الثانية والمكونة من 15 رجلاً يحملون الجنسية التونسية قبالة سواحل لامبيدوزا.

ونقل جميع المهاجرين إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا، بعد إجراء الفحوصات الأولية لهم.

ويعد وصول المهاجرين أول عملية هجرة تصل إلى الجزيرة بعد توقفها لبضعة أيام؛ بسبب سوء الأحوال الجوية الذي شهدته المنطقة في الآونة الأخيرة.

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