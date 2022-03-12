مجموعة السبع تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد موسكو

أعلنت دول مجموعة السبع عزمها اتخاذ خطوات أكثر قوة ضد روسيا بسبب الحرب التي شنتها ضد أوكرانيا منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وقالت الدول أعضاء المجموعة في بيان إن الخطوات القادمة ستشمل تجريد روسيا من قائمة الدول “الأولى بالرعاية ” الأمر الذي سينزع منها عضويتها في منظمة التجارة العالمية.

وبحسب البيان الصادر باسم الدول الأعضاء و نشره البيت الأبيض؛ فإن خروج روسيا يجعل منها شريكًا اقتصاديًا غير موثوق فيه ويعرّض موسكو لإجراءات اقتصادية أكثر حدة من بينها فرض تعريفات جمركية جديدة بسبب عدم امتلاكها عضوية منظمة التجارة الدولية.

وتواجه روسيا إجراءات اقتصادية مشددة من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث حضرت الأخيرة استيراد أنواع البترول كافة من موسكو، ضمن سلسلة إجراءات دولية، كردة فعل على الهجوم الروسي

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