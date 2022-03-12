عودة الطائرة العمودية من طراز (mi171) التابعة للسرب (1314) الى قاعدة طرابلس الجوية بعد صيانتها .

طرابلس 10 مارس 2022 (وال)- عادت الطائرة العمودية من طراز (mi171) والتي تحمل علامة النداء (7306) والتابعة للسرب (1314) الى قاعدة طرابلس الجوية الخميس من مدينة جادو بعد صيانتها عقب تعرضها في الأيام الماضية لخلل بالمحركات أثناء إستعداد طاقمها للهبوط .

وحضر وصول الطائرة وهبوطها رئيس أركان القوات الجوية اللواء مهندس “امحمد السيفاو قوجيل” وعدد الضباط حيث قدموا لطاقم الطائرة التهنئة على سلامة الوصول.

وأشاد رئيس أركان القوات الجوية في كلمة بالمناسبة بالمجهودات الجبارة التي قام بها كل منتسبي هذا السرب الذي تتبعه هذه الطائرة من طيارين ومهندسين وفنيين،

وتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لأفراد طاقم الصيانة الذين أتموا بكل براعة مهمتهم التي كلفوا بها بإصلاح الطائرة وإرجاعها من جديد لسابق عملها.

وال..