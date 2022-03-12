الأمم المتحدة تحقق في انتهاكات ارتكبتها فاغنر في مالي

تُجري الأمم المتحدة تحقيقات عقب تلقي شعبة حقوق الإنسان التابعة لها ادعاءات تتعلق بقيام المرتزقة الروس الذي يقاتلون إلى جانب الجنود الماليين؛ بارتكاب انتهاكات في مالي.

وأعدت بعثة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما” تقريرين الأسبوع الماضي يُوثقان ويُفصلان سلسلة من الهجمات على سكان القرى وسط البلاد، حيث تمت المصادقة على التقريرين من قبل دبلوماسييْن أجنبييْن ومسؤول بالأمم المتحدة.

ووفقا لمسؤولين فرنسيين وأميركيين؛ فإنه تم نشر فاغنر في مالي العام الماضي، على الرغم من نفي الحكومة المالية وجودهم.

وتتواجد فاغنر في ثلاث دول أفريقية أخرى إلى جانب مالي وهي ليبيا والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، وهي دول غنية بالموارد الطبيعية، والتي من أهمها النفط والذهب والألماس.

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