وزير الخارجية التونسي ( عثمان الجرندي ) يجدد التأكيد على أن أمن واستقرار ليبيا مسألة محورية بالنسبة لتونس .

تونس 12 مارس 2022 (وال)- جدد وزير الخارجية التونسي ” عثمان الجرندي ” التأكيد على أن أمن واستقرار ليبيا مسألة محورية بالنسبة لتونس ، معربا عن أمله في أن يستعيد المسار السياسي في ليبيا نسقه في أقرب وقت ممكن .

وقال الجرندي في اتصال هاتفي مع مستشارة الامين العام للامم المتحدة بشأن ليبيا “ستيفاني وليامز” ” نتطلع الى ان يتوفق الشعب الليبي في ارساء مؤسساته الدستورية بما يمكن ليبيا من استرجاع دورها ومكانتها في المنطقة المغاربية والمتوسطية والاقليمية “.

واضاف ” الشعب الليبي يعز علينا بحكم الجيرة ةالتاريخ وروابط القربى .

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