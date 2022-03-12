ليبيا نيوز

وزير الخارجية التونسي ( عثمان الجرندي ) يجدد التأكيد على أن أمن واستقرار ليبيا مسألة محورية بالنسبة لتونس .

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

تونس 12 مارس 2022 (وال)- جدد وزير الخارجية التونسي ” عثمان الجرندي  ” التأكيد على  أن أمن واستقرار ليبيا مسألة محورية بالنسبة لتونس     ، معربا  عن أمله في أن يستعيد المسار السياسي  في ليبيا نسقه في أقرب وقت ممكن .

وقال الجرندي في اتصال هاتفي مع مستشارة الامين العام للامم المتحدة بشأن ليبيا “ستيفاني وليامز”  ” نتطلع الى ان يتوفق الشعب الليبي في ارساء مؤسساته الدستورية بما يمكن ليبيا من استرجاع دورها ومكانتها في المنطقة المغاربية  والمتوسطية والاقليمية “.

واضاف ” الشعب الليبي يعز علينا بحكم الجيرة ةالتاريخ وروابط القربى .

وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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