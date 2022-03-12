وزير الخارجية تبحث في انطاليا مع وزير الخارجية التركي العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الاوضاع السياسية في ليبيا .

انطاليا 12 مارس 2022 (وال)- بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش ” مع نظيرها التركي “مولود تشاويش أوغلو” على هامش مشاركتها فى “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”. العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها ومستجدات الاوضاع السياسية في ليبيا، والعديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك .

وأكد ” أوغلو ” خلال الاجتماع دعم تركيا للمسار الديمقراطي في ليبيا، ووقوفها بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الليبي ودعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية، وجهود وزيرة الخارجية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وال..