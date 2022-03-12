وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرتها على أحد مطارات أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على أحد مطارات أوكرانيا بعد عملية إنزال جوي.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف، قد أعلن اليوم أن الطائرات الحربية والدفاعات الجوية الروسية أسقطت خمس طائرات مسيرة وصاروخا تكتيكيا أمس.

وأضاف كوناشينكوف في تصريحات صحفية أن طائرات القوات الجوية الروسية أصابت 145 هدفا للقوات المسلحة الأوكرانية أمس، شملت ثلاثة أنظمة صواريخ بوك إم-1 المضادة للطائرات، وثمانية مراكز قيادة واتصالات، وخمسة مستودعات للذخيرة والوقود، و78 مجموعة من المعدات العسكرية

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