طرابلس 12 مارس 2022 ( وال ) – نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم السبت (2022/03/12 ) اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد .

التحذير: ريح نشط على الساحل الممتد من طرابلس الى مصراتة و على خليج بومبا هذه الليلة وصباح الغد تصل سرعته الى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب تتكاثر بداية من مساء اليوم ، الريح براني الى شلوق ســـرعته تتراوح مـــا بين (10 – 20) عقدة تصل الى (25) عقدة على الساحل الممتد من طرابلس الى مصراتة ، ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.50) متر يصل الى (2.00) متر على ساحل مصراتة، البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ ، الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• تكاثر للسحب مع سقوط امطار على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق ، ريح شرش إلى متغير الاتجاه يتحول تدريجيا الى براني سـرعته تتراوح ما بين (05 – 20) عقدة تصل يوم الغد الى (25) عقدة على ساحل خليج بومبا ، ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.25) متر يصل يوم الغد الى (2.00) متر على الساحل الممتد من شحات الى طبرق ، البحر خفيف الموج اليوم الى قليل الاضطراب يوم الغد على الساحل الممتد من درنة الى طبرق ، حرارة سطح البحر (16 – 14) مْ ’ الرؤيـة جيدة إلى متوسطة اثناء سقوط المطر.

( وال )