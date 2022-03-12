“المنقوش” تبحث مع مجلس رجال الأعمال التركي تعزيز التعاون في مجالات الإنشاءات وتطوير الأعمال

أنطاليا 12 مارس 2022 (وال)- دعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، مجلس الأعمال التركي لزيارة ليبيا؛ خاصة الشركات الكبرى في مجالات الإنشاءات وتطوير الأعمال.

دعوة المنقوش جاءت خلال اللقاء الذي عقدته اليوم السبت، مع وفد مجلس رجال الأعمال التركي “موصياد”، على هامش مشاركتها في “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”، لمناقشة تعزيز العلاقات التجارية، وسُبل تسهيل وتطوير مجالات التعاون بين البلدين، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

من جانبه، أكد وفد مجلس الأعمال التركي “موصياد”، عزمهم فتح فرع لهم في العاصمة طرابلس، بعد شهر رمضان المبارك؛ بمشاركة واسعة من رجال الأعمال الليبيين، وذلك من أجل تعزيز التعاون التجاري المشترك بين البلدين.

وحضر اللقاء سفير ليبيا لدى تركيا “مصطفي القليب”، والقنصل الليبي العام بأسطنبول “صلاح الكاسح”، ومدير إدارة الشؤون الآسيوية بالوزارة “أحمد النعاس”، والسفير التركي المعتمد لدى ليبيا السيد “كنعان يلماز”.

ويضم مجلس رجال الأعمال التركي في عضويته حوالي 12 ألف عضو من رجال وسيدات أعمال، وقرابة 60 ألف شركة، ونحو 2 مليون موظف. (وال)

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