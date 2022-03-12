وزراء الداخلية العرب يصنفون الحوثيين جماعة إرهابية

صنفت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب جماعة الحوثيين جماعة إرهابية، وأدرجتها ضمن قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء العربية، لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان، أن تصنيف الحوثيين كياناً إرهابياً وإدراجهم ضمن القائمة السوداء العربية نتيجة للانتهاكات التي ارتكبوها منذ سيطرتهم على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 ضد السكان اليمنيين، من قتل وتشريد وسجن وتعذيب.

ويأتي هذا القرار بعد نحو أسبوعين من تبني مجلس الأمن الدولي قراراً بتصنف الحوثيين جماعة إرهابية، وذلك للمرة الأولى، حيث يوسّع القرار الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع المسلحين الحوثيين، بعدما كان مقتصراً على أفراد وشركات محدّدة.

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