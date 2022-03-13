تجدد المظاهرات المطالبة بالحكم المدني في السودان

تجددت المظاهرات المطالبة بالحكم المدني في العاصمة السودانية الخرطوم، وسط استنفار أمني وإغلاق لجسر حيوي يربط بين مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، منعاً لوصول المحتجين إلى المؤسسات السيادية وسط العاصمة.

وحمل مئات المحتجين الأعلام السودانية في منطقة المؤسسة بالخرطوم بحري، معلنين تضامنهم مع ضحايا العنف في غرب دارفور وتنديداً بمقتل متظاهرين شرقي العاصمة جراء إصابتهما برصاص قوى الأمن.

وأصدرت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم الأربعاء جدولاً لفعاليات الشهر الحالي، يتضمن موكب “كلنا معكم” في الخرطوم بحري، ووقفات احتجاجية الأحد، بالإضافة لموكب تضامني مع المعتقلين الاثنين المقبل.

وتشهد البلاد أزمة سياسية واحتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية انقلاباً عسكرياً، الأمر الذي ينفيه الجيش.

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