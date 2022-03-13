قمة شمال أفريقية بين الساورة الجزائري والاتحاد بقيادة تونسية .

طرابلس 12 مارس 2022 ( وال )- تتجدد المواجهة بين شبيبة الساورة الجزائري وضيفه ممثل الكرة الليبية نادي الاتحاد ، يوم غد الأحد، ضمن منافسات إياب الجولة الرابعة من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، بعدما انتهت مواجهة الذهاب على نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 .

وتعرف هذه المباراة مواجهة مرتقبة بين ثنائي المدرسة التدريبية التونسية الواحدة، حيث يقود فريق الاتحاد المدرب التونسي ” محمد الكوكي ” بينما يقود فريق شبيبة الساورة مواطنه ” قيس اليعقوبي ” .

ويبحث المدربان عن تحقيق نتائج إيجابية تخول لهما مواصلة المنافسة في بطولة الكونفدرالية الافريقية خصوصا وأنه لم تتبقّ إلا جولتان على ختام مرحلة المجموعات.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مديره الفني التونسي محمد الكوكي، اليوم تدريباته الجماعية في الجزائر؛ استعدادًا لمواجهة فريق شبيبة الساورة منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على تمام الساعة التاسعة مساء.

وفي حال فوز فريق الاتحاد؛ سيَضمن رسميًا التأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة بغض النظر عن نتيجة آخر جولتين في المجموعة.

وجمع الاتحاد سبع نقاط ضمن منافسات المجموعة الثانية من فوزين وتعادل، بينما يحتل شبيبة الساورة المركز الثالث برصيد أربع نقاط.