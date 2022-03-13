تحذيرات غربية من انهيار المحادثات النووية الإيرانية

حذرت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، من أن التفاوض مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي قد ينهار بسبب المطالب الروسية، التي قد تحرم الشعب الإيراني من رفع العقوبات.

ودعت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق النووي الإيراني في بيان، السبت إلى عدم استغلال المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، بعد مطالب روسية من واشنطن على خلفية الأزمة الأوكرانية أن مطالب روسيا بضمان تجارتها مع إيران تهدد بانهيار اتفاق نووي شبه مكتمل.

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت الجمعة إيران وروسيا باتخاذ قرارات ضرورية للتوصل سريعاً إلى تفاهم بشأن الاتفاق، معتبرة أن الكرة باتت في ملعبهما لتجاوز المأزق، وفق تصريحات للمتحدث باسم وزارة خارجيتها نيد برايس.

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