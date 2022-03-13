وزير المالية يصدر تعليماته بإعداد أذونات الصرف الخاصة بمرتبات موظفي الدولة عن شهر مارس الجاري.

طرابلس 12 مارس 2022م ( وال ) – أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية ” خالد المبروك ” تعليماته للإدارات المختصة، بإعداد أذونات الصرف الخاصة بمرتبات موظفي الدولة عن شهر مارس الجاري لإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي وفق الآلية المتبعة.

جاء ذلك في منشور نشرته الصفحة الرسمية لوزارة المالية اليوم السبت عبر حسابها بموقع ” فيسبوك ” .

يشار إلى أن وزارة المالية قد أعلنت في الـ 3 مارس الماضي تسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر فبراير لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

…( وال ) …