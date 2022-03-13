مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية يلتقي رئيس الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء .

طرابلس 12 مارس 2022م ( وال ) – التقى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية ” عبدالمطلب ثابت ” رئيس الهيئة الوطنية العامة لزراعة الاعضاء والانسجة والخلايا” إحتيوش فرج إحتيوش ” .

ونقاش اللقاء الذي عقد بمقر المندوبية بالعاصمة المصرية القاهرة، آلية عمل مجلس التخصصات الطبية للجراحين العرب، والاعمال المناطة به وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للمندوبية عبر موقع ” فيسبوك “.

كما تم خلال اللقاء أيضا التشاور والتنسيق، حول اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب، المزمع عقده في الأيام القليلة القادمة.

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