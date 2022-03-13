صنع الله : نسعى لرفع معدلات إنتاج الغاز لتلبية احتياجات السوق الأوروبي.

طرابلس 12 مارس 2022م (وال) – أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ” مصطفى صنع الله ” أن ليبيا تركز حاليًا على رفع معدلات إنتاج الغاز للاستجابة للطلب المتزايد عليه في السوق الأوروبية.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر ” سيرا ويك ” المنعقد، بمدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الامريكية وفقا لما نشره الموقع الالكتروني للمؤسسة.

وجدد ” صنع الله ” دعوته لتقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء والاعتماد على توليد الكهرباء من الطاقات البديلة. مؤكدا على استراتيجية المؤسسة لتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال الاستغلال الامثل للغاز المنتج مع النفط.

وتطرق ” صنع الله ” خلال كلمته الي بعض مشاريع تقليل حرق الغاز مثل مشروع استخلاص غاز الطهي من غاز المحرقة بالمحطة 186 بحقل الشرارة وكذلك مشروع استخلاص غاز الطهي من غاز المحرقة بحقل ” المبروك “، معتبرا ذلك مساهمة في التنمية المستدامة التي سوف سيكون له الاثر على المجتمعات المحلية المجاورة لمناطق عمليات المؤسسة الوطنية للنفط.

وعبر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن دعمه وتشجيعه للشركات العالمية العاملة في ليبيا وحرصه علي خلق بيئة استثمارية للمحافظة على تواجد الشركاء الحاليين وجذب شركاء اخريين.

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