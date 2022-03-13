الولايات المتحدة تدين الهجوم الصاروخي على قنصليتها في أربيل

أدانت الخارجية الأمريكية الهجوم الذي استهدف قنصليتها في أربيل بـ12 صاروخاً باليستياً، واصفة إياه بالهجوم الشائن، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا أو جرحى.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الصواريخ التي استهدفت أربيل انطلقت من إيران، بدوره دان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي هذه التفجيرات، وأكد في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني بدء التحقيق لمعرفة مصادر هذا القصف والجهات التي تقف وراءه.

يذكر أن آخر مرة تعرضت فيها المصالح الأمريكية لهجوم في العراق كان في يناير 2020، حين استهدفت إيران قوات أمريكية بصواريخ باليستية، رداً على قيام الولايات المتحدة بقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في وقت سابق من الشهر نفسه.

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