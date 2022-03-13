المرصد السوري: 40 ألف مقاتل سجلوا أسماءهم للقتال في أوكرانيا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 40 ألف مقاتل سوري، سجلوا أسماءهم للذهاب إلى أوكرانيا للقتال بجانب الروس.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريحات، أن هؤلاء سيذهبون مقابل إغراءات مالية وامتيازات كبيرة، مشيراً إلى أنه حتى اللحظة لم يغادر أحد من سوريا للقتال في أوكرانيا.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح مؤخراً بالسماح للمتطوعين الراغبين في القتال إلى جانب القوات الروسية بالذهاب إلى أوكرانيا، كرد فعل على دعوة الرئيس الأوكراني فتح بلاده للمتطوعين الأجانب الراغبين في قتال القوات الروسية.

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