ستولتنبرغ: روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في حربها ضد أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأحد، إن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أعقاب غزوها لأوكرانيا، وإن خطوة كهذه ستكون جريمة حرب.

وأضاف ستولتنبرغ في لقاء مع صحيفة فيلت أم زونتاج الألمانية، أن الكرملين يخترع ذرائع لتبرير ما لا يمكن تبريره، وأن ذلك يجعلنا نفكر مرة أخرى في المزاعم المتعلقة بمعامل الأسلحة الكيماوية، وأن نكون أكثر يقظة لأنه من الممكن أن تخطط روسيا لعمليات بأسلحة كيماوية في ظل هذا التلفيق للأكاذيب، وأن ذلك سيكون جريمة حرب.

يُذكر أن روسيا اتهمت الولايات المتحدة بإدارة معامل بيولوجية داخل أوكرانيا بمحاذاة الحدود الروسية، بعد أن دعت لجلسة عاجلة لمجلس الأمن لبحث هذه الادعاءات وسط نفي أمريكي.

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