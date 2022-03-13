طرابلس 13 مارس 2022م ( وال ) – نشرة الاحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأحد 13–03–2022م والصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية .

ملخص عام :

طقس يميل للاعتدال هذا اليوم على اغلب المناطق، بينما تبقي الأجواء باردة على بعض مناطق الشمال الشرقي مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة اليوم على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتنشط الرياح من يوم الغد مثيرة للأتربة على المناطق الغربية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط تدريجيا من يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20-25) مْ.

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الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

السماء قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الساحل .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (14- 20) مْ، ولاتتجاوز (12) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

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الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة يوم الغد على أغلب المناطق خاصة غدامس والحمادة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-28) مْ.

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الكفرة- السرير- تازربو:-

السماء صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21- 24) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الأحد الساعة(19:13)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:18)