إدارة بايدن تبحث إرسال أنظمة دفاعية متطورة إلى أوكرانيا

أعلن مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث مع حلفائها الأوروبية، إمكانية إرسال أنظمة دفاع جوية متطورة وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن المباحثات جارية قبيل جولة وزير الدفاع لويد أوستن المرتقبة الأسبوع المقبل للقاء حلفاء الناتو في بروكسل وسلوفاكيا، التي أبدت إلى جانب بولندا ورومانيا استعدادها لنقل مساعدات عسكرية إلى الجارة أوكرانيا.

من جانبه قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، للصحفيين، إن الولايات المتحدة ملتزمة بتسليح الحكومة في كييف “بالقدرات التي نعرف أن الأوكرانيين يحتاجون إليها ويستخدمونها على نحو جيد”، رافضاً تحديد أنواع الأسلحة التي قد تتضمنها في الدفعة التالية من الشحنات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا