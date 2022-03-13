هجوم صاروخي يستهدف مبنى القنصلية الأميركية بأربيل.

بغداد 13 مارس 2022 (وال) – استهدف هجوم صاروخي صباح اليوم الأحد ، مبنى القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وذكرت وزارة الداخلية بحكومة الإقليم في بيان أن “الهجوم وقع عند الساعة الواحدة صباحا من خلال 12 صاروخا باليستيا بعيد المدى من الشرق خارج الحدود العراقية جهة المبنى الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة كردستان 24 ومحيطها”.

وأوضح البيان أن “الهجوم ألحق أضرارا مادية بالمباني والمنازل في المنطقة ولم يسفر عن سقوط خسائر بشرية سوى إصابة مدني واحد بجروح طفيفة”.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الامن الداخلي والشرطة بدأت التحقيقات حول الهجوم وستعلن النتائج للرأي العام لاحقا.

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