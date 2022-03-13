نشرة علمية لمركز مكافحة الامراض توعوية حول مرض الجرب أحد الامراض الجلدية ضمن جهود المركز وخطته لمكافحة جميع الامراض .

طرابلس 13 مارس 2022 م ( وال ) أصدر المركز الوطني لمكافحة الامراض نشرة علمية توعوية حول مرض الجرب أحد الامراض الجلدية ضمن جهود المركز وخطته لمكافحة جميع الامراض .

وجاء في النشرة العلمية أن مرض الجرب هو أحد الأمراض الجلدية التي تتميز بحكّة شديدة تسببها مجموعة من الطفيليات تسمى “السوس”، قد يُصاب به جميع الأشخاص في أية عمر.

وللوقاية من هذا المرض الجلدي عليك تجنب ملامسة الشخص المصاب.

= عدم إستخدام الأغراض الشخصية للشخص المصاب .

= على الشخص المصاب اخذ الحيطة لتجنب العدوى لأشخاصه أخرين من خلال الابتعاد وعدم مخاطة بقية الاسرة .

وتضمنت النشرة العلمية أعراض مرض الجرب ،طُرق انتشار هذا المرض وعلاجه ” بالاضافة إلى صور عن المرض والاصابات الجلدية .