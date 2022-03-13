الولايات المتحدة تحذر الصين من مساعدة موسكو لتفادي العقوبات

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الصين ستواجه العواقب إذا ساعدت روسيا على التهرب من العقوبات الشاملة المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا- وفقاً تصريحاته لشبكة CNN الإخبارية.

وتأتي تصريحات سوليفان في وقت يستعد فيه للاجتماع مع ” يانغ جي تشي”، كبير الدبلوماسيين الصينيين -الاثنين- في روما .

وأشار مستشار الأمن القومي الأميركي في تصريحاته إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعتقد بأن “الصين كانت على علم بتخطيط روسيا لبعض التحركات في أوكرانيا قبل بدء عملياتها هناك، ولكن ربما لم تكن تدرك المدى الكامل لخطط موسكو”.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها قد فرضت على روسيا عقوبات شاملة غير مسبوقة وحظرت وارداتها من الطاقة، فيما قدمت مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا وناشد الحلف الأميركي الأوروبي الصين وبعض الدول العربية وغيرها من الدول التي لم تندد بدخول روسيا لأوكرانيا، الانضمام إلى عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي.

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