أوكرانيا: روسيا تقتل 35 شخصاً إثر قصف قاعدة قرب حدود بولندا

شنت طائرات روسية -الأحد- هجوماً صاروخياً على قاعدة عسكرية أوكرانية قريبة من الحدود الأوكرانية مع بولندا، بحوالي 30 صاروخاً أسفر عن مقتل 35 شخصاً وإصابة 134 آخرين بجروح، فيما تم اعتراض بعض الصواريخ قبل وصولها لأهدافها- وفقاً لما صرح به الحاكم المحلي للمنطقة الحدودية “مكسيم كوزيتسكاي”.

وذكرت السلطات الأوكرانية أن مدربين عسكريين أجانب عملوا من قبل في هذه القاعدة، فيما أكد مسؤول من الناتو عدم وجود أحد من أفراد الحلف داخل القاعدة، ولم تؤكد السلطات ما إذا كان في القاعدة لحظة الهجوم أي أفراد من خارج حلف شمال الأطلسي.

يُذكر أن مساحة منشأة التدريب العسكري -التي تم استهدافها بالقصف الجوي الروسي- تبلغ نحو 360 كيلومتراً مربعاً وتعد الأكبر في القطاع الغربي من البلاد.

واعتبرت بريطانيا أن الهجوم، الذي وقع على بعد 25 كيلومتراً من الحدود البولندية-الدولة العضوة في حلف شمال الأطلسي الناتو- “تصعيدا كبيرا” للصراع، في إشارة لاقتراب العمليات العسكرية الروسية من دول الحلف.

وتجدر الإشارة- في هذا الصدد- إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال -في وقت سابق- إن الناتو سيدافع عن كل شبر من أراضيه إذا امتدت العمليات الحربية الروسية من أوكرانيا إلى دول أعضاء في “التحالف الدفاعي الغربي”.

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