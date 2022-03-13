أمين تجمع دول الساحل والصحراء في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام

طرابلس 13 مارس 2022 (وال)- وصل الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بريجي رافيني اليوم الأحد، إلى طرابلس في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وكان في استقبال الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء والوفد المرافق له بمطار معيتيقة، وزير الشباب فتح الله الزني، ومدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الليبية فاتح بشينة، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدين لدى ليبيا.

وأعرب بريجي رافيني عن سعادته يزيارة العاصمة طرابلس المقر الدائم للتجمع، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل التجمع بعد سنوات من توقفه.

وقال الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، إنه سيبحث مع المسؤولين الليبيين أوضاع الأمانة التنفيذية، وتذليل كافة التحديات التي قد تعوق عملها حين انتقالها إلى مقرها الرئيسي في طرابلس.

من جانبه، أكد وزير الشباب فتح الله الزني؛ التزام الدولة الليبية بالعمق الأفريقي، وحرص الحكومة الليبية على إعادة تفعيل المؤسسات المتعددة الأطراف. (وال)

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