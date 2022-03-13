ليبيا نيوز

وزارة الصحة تعلن ان [72] حالة مرضية داخل مراكز العزل لمكافحة فيروس كورونا .

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 13 مارس 2022 م ( وال ) – أصدرت وزارة الصحة التقريــر اليومي لحركة مراكـز العـزل  بمختلف المدن لمكافحة فيروس كورونا تحت شعار ” معا نحمي المجتمع ” .

وتضمن التقرير   إجمالــي الحالات داخل مراكز العزل والتي بلغ عددها   [72] حالة مرضية و إجمالـــي حــالات العنايــــة الفائقــةالتي بلغ عددها [31] حالة مرضية 

وتضمن التقرير  إجمالي الحالات الموجودة بالأقســام التي بلغ عددها [41] حالة  وبلغ  إجمالـــي الوفيّــات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية [08] حالات .

وبلغ  اجمالي حالات الدخــول لمراكز العـزل خلال 24 ساعة [11] حالة مرضية  وبلغ عدد حالات الخروج من مراكز العزل خلال 24 ساعة [10] حالات .

ونشرت الوزارة تقريرها عن حركة مراكز العزل بالتعاون مع إدارات الإعلام  والطوارئ الصحية وغرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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