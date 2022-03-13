وزارة الصحة تعلن ان [72] حالة مرضية داخل مراكز العزل لمكافحة فيروس كورونا .

طرابلس 13 مارس 2022 م ( وال ) – أصدرت وزارة الصحة التقريــر اليومي لحركة مراكـز العـزل بمختلف المدن لمكافحة فيروس كورونا تحت شعار ” معا نحمي المجتمع ” .

وتضمن التقرير إجمالــي الحالات داخل مراكز العزل والتي بلغ عددها [72] حالة مرضية و إجمالـــي حــالات العنايــــة الفائقــةالتي بلغ عددها [31] حالة مرضية

وتضمن التقرير إجمالي الحالات الموجودة بالأقســام التي بلغ عددها [41] حالة وبلغ إجمالـــي الوفيّــات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية [08] حالات .

وبلغ اجمالي حالات الدخــول لمراكز العـزل خلال 24 ساعة [11] حالة مرضية وبلغ عدد حالات الخروج من مراكز العزل خلال 24 ساعة [10] حالات .

ونشرت الوزارة تقريرها عن حركة مراكز العزل بالتعاون مع إدارات الإعلام والطوارئ الصحية وغرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة