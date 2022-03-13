مندوب ليبيا الدائم بالجامعة العربية يبحث آليات سداد المساهمات المتراكمة على الدولة الليبية

القاهرة 13 مارس 2022 (وال)- بحث مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية عبد المطلب ثابت اليوم الأحد، مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، الآليات المناسبة لسداد المساهمات المتراكمة على الدولة الليبية طوال الفترة الماضية.

وناقش اللقاء الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية؛ بحضور وزير الشباب بحكومة الوحدة فتح الله الزني، الجهود المبذولة لإعادة تفعيل دور ليبيا لدى الجامعة والهيئات التابعة لها، وفقًا لما نشرته المندوبية الليبية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وأثنى السفير ثابت خلال اللقاء؛ على مجهودات مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وتعاونه بشكل كبير من أجل إنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية المتعلقة بالدولة الليبية داخل جامعة الدول العربية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال