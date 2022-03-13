ليبيا نيوز

مسرح الكشاف يحتضن مهرجان تكريم المبدعين في دورته العاشرة.

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 13 مارس 2022 م ( وال )  أقيم بمسرح الكشاف بطرابلس مهرجان تكريم المبدعين في دورته العاشرة بحضور  وزيرة الشؤون الاجتماعية ” وفاء أبوبكر الكيلاني ” وحشد من الكتاب والادباء والمبدعين والفنانين .

 وتم خلال المهرجان الذي أقيم  تحت شعار  ( تألقوا فأبدعوا  فاستحقوا  التكريم)  تكريم عدد من المبدعين في مختلف المجالات .

 وأكدت  وزيرة الشؤون الاجتماعية ” وفاء الكيلاني”  أن الفنون دائما لها دور كبير في نهضة الشعوب وتقدمها وان الفن  رسالة لنشر السلام والتسامح والمصالحة في مجتمعاتنا .

واشادت في كلمة لها  بالمبدعين في شتى المجالات مؤكدة حرص الوزارة بالتنسيق مع وزارة الثقافة  لإعداد وتنفيذ برامج فنية اجتماعية توعوية تهم المواطن .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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