مسرح الكشاف يحتضن مهرجان تكريم المبدعين في دورته العاشرة.

طرابلس 13 مارس 2022 م ( وال ) أقيم بمسرح الكشاف بطرابلس مهرجان تكريم المبدعين في دورته العاشرة بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ” وفاء أبوبكر الكيلاني ” وحشد من الكتاب والادباء والمبدعين والفنانين .

وتم خلال المهرجان الذي أقيم تحت شعار ( تألقوا فأبدعوا فاستحقوا التكريم) تكريم عدد من المبدعين في مختلف المجالات .

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ” وفاء الكيلاني” أن الفنون دائما لها دور كبير في نهضة الشعوب وتقدمها وان الفن رسالة لنشر السلام والتسامح والمصالحة في مجتمعاتنا .

واشادت في كلمة لها بالمبدعين في شتى المجالات مؤكدة حرص الوزارة بالتنسيق مع وزارة الثقافة لإعداد وتنفيذ برامج فنية اجتماعية توعوية تهم المواطن .