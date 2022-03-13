احتجاجاً على حرب أوكرانيا.. نحو 30 ألف رجل وإمرأة يتظاهرون في برلين

خرج نحو 30 ألف رجل وامرأة وطفل في مظاهرة حاشدة في وسط العاصمة الألمانية برلين -الأحد- منددين بالحرب الدائرة في أوكرانيا، وحمل عدد منهم أعلاماً أوكرانية وشعارات مكتوبة مناهضة للعمليات الحربية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية.

واحتوت اللافتات والملصقات التي رفعها المتظاهرون على عبارات مختلفة تدين الدخول العسكري الروسي لأوكرانيا، منها “نتضامن مع أوكرانيا” و”أوقفوا الحرب” و “أوقفوا بوتين” و”أيها الجنود الروس عودوا إلى بلادكم”.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة برلين شهدت قبل أسبوعين مظاهرة أكبر بلغ عدد المحتجين المشاركين فيها 100 ألف -وفقاً لما ذكرته الشرطة الألمانية، كما تأتي احتجاجات الأحد عقب مظاهرة في مدينة فلورنسا الإيطالية -السبت- حيث تجمع الآلاف دعماً لأوكرانيا وإدانة للعلميات الحربية الروسية.

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