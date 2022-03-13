باشاغا وسفير الأسباني يؤكدان ضرورة تجنب العنف ودعم الحلول السلمية لضمان إجراء الانتخابات

تونس 13 مارس 2022 (وال)- بحث رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا مع سفير أسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي اليوم الأحد بالعاصمة تونس، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

وبحسب المكتب الإعلامي لــ ” باشاغا “؛ فقد أكد الطرفان على ضرورة تجنب العنف ودعم الحلول السلمية والقانونية، لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق إطار زمني محدد.

وصرح رئيس الحكومة المكلف في هذا الصدد؛ قائلا: “تجمعنا بأسبانيا علاقات وطيدة كما يجمعنا البحر الأبيض المتوسط، ويمكننا العمل معًا في مجالات مختلفة أهمها الطاقة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والزراعة، والأمن المائي وغيرها”. (وال)

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