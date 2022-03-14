باشاغا وسفير اسبانيا لدى ليبيا يؤكدان ضرورة تجنب العنف ودعم الحلول السلمية لضمان اجراء الانتخابات .

طرابلس 13 مارس 2022م ( وال ) – بحث رئيس الحكومة المكلف من البرلمان ” فتحي باشاغا ” مع سفير أسبانيا لدى ليبيا ” خافيير لاراشي ” اليوم الاحد بالعاصمة تونس، مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد .

وبحسب المكتب الإعلامي لــ ” باشاغا ” فقد أكد الطرفان على ضرورة تجنب العنف ودعم الحلول السلمية والقانونية لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق إطار زمني محدد.

وصرح رئيس الحكومة المكلف في هذا الصدد، قائلاً ” تجمعنا بأسبانيا علاقات وطيدة كما يجمعنا البحر الأبيض المتوسط، ويمكننا العمل معاً في مجالات مختلفة أهمها الطاقة، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والزراعة، والأمن المائي وغيرها “.

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