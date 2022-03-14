رئيس ديوان المحاسبة يستعرض مع كوادر مركز طب الطوارئ والدعم سبيل توطين العلاج بالداخل.

طرابلس 13 مارس 2022م ( وال ) – بحث رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك ” اليوم الاحد مع مدير مركز طب الطوارئ والدعم سير العمل بالمركز والإجراءات الفعلية المتخذة في سبيل توطين العلاج بالداخل.

وأشاد ” شكشك ” – خلال اللقاء الذي حضره الملحق الصحي في ميلانو وعددا من المختصين بالمركز – بالجهود المبذولة في هذا المجال وعلى الأخص برنامج استجلاب العناصر الوطنية المتخصصة وإتاحة الفرصة لها، لتساهم في تقديم الخدمات العلاجية لأبناء الوطن.

كما أكد رئيس الديوان على أهمية تطوير البرنامج ليستوعب أكبر عدد ممكن من الجرحى والمرضى وفقا لما نشره ديوان المحاسبة عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” .

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