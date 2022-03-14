ماريوبول المحاصرة تواجه خطر نفاد الطعام والماء

في الوقت الذي تواصل فيه القوات الروسية محاصرة مدينة ماريوبول منذ نحو أسبوعين؛ حذر مجلس المدينة من أن آخر مخزونات الطعام والماء تنفد، ويزداد وضع الناس سوءًا في ظل انقطاع الكهرباء والماء والاتصالات.

أضاف المجلس، في بيان له، أن القوات الروسية واصلت قصف أهداف غير عسكرية، وتعرضت المدينة خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى ما لا يقل عن 22 واقعة قصف، وألقي عليها أكثر من مئة قنبلة، لافتًا إلى أن نحو ألفين ومئة وسبعة وثمانين شخصا قتلوا فيها منذ بدء العمليات العسكرية.

وفي السياق الإنساني؛ أشارت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشوك، إلى أن السلطات تمكنت من إجلاء ما يزيد على خمسة آلاف وخمسمئة وخمسين شخصًا من مدن خط المواجهة، أمس الأحد، عبر تسعة ممرات إنسانية، إضافة إلى ثلاثة آلاف وتسعمئة وخمسين، تم إجلاؤهم من البلدات والمدن في منطقة كييف.

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