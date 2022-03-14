جولة مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف.. وزيلينسكي يتطلع للقاء بوتين

بالتزامن مع التصعيد العسكري على مختلف الجبهات؛ تستأنف اليوم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عبر تقنية الفيديو، وفق ما أكده كل من ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، وميخايلو بودولياك أحد مستشاري الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

أشار بودولياك، وهو أحد المفاوضين أيضًا، في تغريدة له، إلى أن جولة المفاوضات ستخصص لعرض خلاصة النتائج الأولية، وسبق له التنويه بأن روسيا توقفت عن توجيه “الإنذارات” وبدلاً من ذلك “تستمع بدقة إلى مواقف الوفد الأوكراني.

من جانبه، أعلن زيلينسكي أن وفد بلاده المفاوض يبذل كافة الجهود في الوقت الراهن لترتيب لقاء يجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفًا أن لقاء كهذا سيكون الجميع بانتظاره.

ولفت الرئيس الأوكراني كذلك إلى أن مهمة المفاوضات تتضمن أيضًا الحصول على “ضمانات فعالة” بالنسبة لبلاده.

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