تركيا تتفق مع اليونان على تحسين العلاقات الثنائية

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال محادثات بينهما الأحد؛ على تحسين العلاقات بين بلديهما رغم الخلافات الممتدة منذ سنوات طويلة.

وأشارت الرئاسة التركية، في بيان لها إلى أن التعاون المتزايد سيعود بالنفع على المنطقة، لما يتمتع به البلدان من أهمية، في ظل الوضع الأمني المتغير في أوروبا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا. ونوه البيان إلى أن الطرفين اتفقا على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة وتحسين العلاقات الثنائية.

يشار إلى أن لتركيا حدودًا بحرية مع كلٍّ من روسيا وأوكرانيا على البحر الأسود، ولها علاقات جيدة مع البلدين وسبق أن عرضت التوسط في الصراع.

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