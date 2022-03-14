ليبيا نيوز

وليامز ومدير دار الفنون في طرابلس يتفقان على أهمية دعم الفنون والتراث الثقافي الليبي.

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 14 مارس 2022 ( وال ) –  اتفقت المستشارة الأممية ” ستيفاني وليامز ” ومدير دار الفنون الفنون  في طرابلس ” حمزة المهدوي”  على أهمية دعم الفنون والتراث الثقافي الليبي”.

   جاء ذلك خلال زيارة قامت بها ” وليامز”  لمعرض التصوير الفوتوغرافي “هن”  الذي تقيمه المصورة الليبية هبة شلابي وتستضيفه دار الفنون في طرابلس . 

     وغردت  ” وليامز” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك عقب الزيارة قائلة : ”خلال زيارتي التقيت ” هبة شلابي”  فضلا عن العديد من المصورات الشابات اللواتي يعرضن أعمالهن”.

 واضافت  ”قد استمتعت كثيرا بسماع سردهن لنجاحات ونضالات النساء الليبيات اللواتي كن مصدر إلهام لهن في عملهن، ، كما أتيحت لي فرصة لقاء مدير دار الفنون حمزة المهدوي، حيث اتفقنا خلال اللقاء على أهمية دعم الفنون والتراث الثقافي الليبي”.

    وفي ختام زيارتها  قدمت  ” وليامز ” الشكر  للمصورة ”  هبة شلابي ”  ومدير دار الفنون   وجميع المشاركين في المعرض على حسن استقبالهم وكرمهم”.

…( وال ) …

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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