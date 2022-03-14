وليامز ومدير دار الفنون في طرابلس يتفقان على أهمية دعم الفنون والتراث الثقافي الليبي.

طرابلس 14 مارس 2022 ( وال ) – اتفقت المستشارة الأممية ” ستيفاني وليامز ” ومدير دار الفنون الفنون في طرابلس ” حمزة المهدوي” على أهمية دعم الفنون والتراث الثقافي الليبي”.

جاء ذلك خلال زيارة قامت بها ” وليامز” لمعرض التصوير الفوتوغرافي “هن” الذي تقيمه المصورة الليبية هبة شلابي وتستضيفه دار الفنون في طرابلس .

وغردت ” وليامز” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك عقب الزيارة قائلة : ”خلال زيارتي التقيت ” هبة شلابي” فضلا عن العديد من المصورات الشابات اللواتي يعرضن أعمالهن”.

واضافت ”قد استمتعت كثيرا بسماع سردهن لنجاحات ونضالات النساء الليبيات اللواتي كن مصدر إلهام لهن في عملهن، ، كما أتيحت لي فرصة لقاء مدير دار الفنون حمزة المهدوي، حيث اتفقنا خلال اللقاء على أهمية دعم الفنون والتراث الثقافي الليبي”.

وفي ختام زيارتها قدمت ” وليامز ” الشكر للمصورة ” هبة شلابي ” ومدير دار الفنون وجميع المشاركين في المعرض على حسن استقبالهم وكرمهم”.

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