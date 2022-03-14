واشنطن تحذر موسكو من شن هجوم بأسلحة كيماوية على أوكرانيا

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان؛ روسيا من شنّ أي هجوم بأسلحة كيماوية على أوكرانيا، منوهًا بوجود مشاورات مع الحلفاء بشأن الخطر المتزايد لهكذا هجوم، وإبلاغ موسكو بخطورته.

اعتبر سوليفان، أيضًا، أن أي هجوم على أراضي حلف شمال الأطلسي سيطلق شرارة رد شامل من التحالف الغربي، مضيفًا أن “استخدام أسلحة دمار شامل سيكون خطًا إضافيًا صادمًا يتجاوزه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتعديًا على القانون والقواعد الدولية.

وكان مرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا أشار إلى أن روسيا استخدمت قنابل فسفورية في هجوم شنته ليلاً على بلدة بوباسنا في منطقة لوجانسك الشرقية، واصفًا إياه ب”جريمة حرب”، لكن لم يتسنّ التحقق من ذلك.

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