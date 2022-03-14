طقس ; تتعرض مناطق غرب ليبيا مساء اليوم الاثنين إلى رياح نشطة قوية مما تسبب في إثارة الأتربة .

طرابلس 14 مارس 2022 م ( وال ) أصدر المركز الوطني للارصاد الجوية نشرة عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 14/ 03 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

جاء فيها ” منخفض جوي صحراوي يتمركز وسط الجزائر يؤثر من مساء هذا اليوم على مناطق غرب ليبيا برياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة أحياناً قد تصل سرعتها يوم الغد على بعض المناطق إلى ( 60 ) كم /س مما قد تسبب في إثارة الأتربة على هذه المناطق بينما يميل الطقس للإعتدال على بقية مناطق ليبيا .

= درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا ما بين ( 20 – 25) مْ ، بينما تتراوح على الساحل الشرقي والجبل الأخضر ما بين ( 12 – 18 ) مْ ، وتسجل إرتفاعا نهاية الأسبوع على أغلب المناطق .