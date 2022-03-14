المركز الوطني لمكافحة الامراض يصدر نشرة علمية توعوية عن مضــاعفات فيروس كـــورونا لمرضى السكري .

طرابلس 14 مارس 2022 م ( وال ) نشر المركز الوطني لمكافحة الامراض نشرة علمية توعوية عن مضــاعفات فيروس كـــورونا لمرضى السكري ضمن خطة المركز لمكافحة الامراض .

وجاء في النشرة ” عند إصابة مرضى السكري بفيروس كورونا يمكن أن تظهر مضاعفات أشد خاصة إذا لم يتم التحكم بمعدلات السكر في الدم بشكل جيد.

ومن مضــاعفات كـــورونا لمرضى السكري ما يلي :

= تأثر الجهاز المناعي نتيجة الإصابة بالسكري مما يجعل من الصعب محاربة الفيروس ومن المحتمل أن يؤدي إلى فترة تعافي أطول.

= قد ينمو الفيروس أفضل في بيئة ناتجة عن إرتفاع معدلات السكر في الدم.

= لقاحات كورونا وأدوية السكري هل تؤثر لقاحات كوفيد-19 على فعالية أدوية السكري؟

لا تؤثر على أدوية السكري بأنواعها، والتي تشمل حقن أو مضخة الأنسولين أو الحبوب ولا يجب التأخير أو الإمتناع عن أخذ أدوية السكري بل لابد من الإلتزام بها ومراقبة معدلات السكري بإنتظام.