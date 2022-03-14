ليبيا نيوز

الاتفاق النووي.. إيران تنتظر قرار واشنطن بالبت في القضايا المعلقة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في ظل المخاوف من انهيار المحادثات الجارية في فيينا؛ أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتخاذ قرار فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

ونوه خطيب زادة، في حديثه، بأن الوفد المفاوض في استراحة الآن من المحادثات النووية، والأمور لم تصل إلى مرحلة الإعلان عن اتفاق؛ لأن هناك بعض القضايا المهمة المعلقة التي تحتاج إلى أن تبت فيها واشنطن، لافتا إلى أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيزور روسيا، الثلاثاء، دون الخوض في التفاصيل.

من جانبه، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، والذي يتخذ القرارات بشأن محادثات فيينا؛ على أن بلاده ستستمر في المفاوضات حتى استيفاء المطالب القانونية والمنطقية للبلاد، والتوصل إلى اتفاق جيد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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