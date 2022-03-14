الأمين التنفيذي لتجمع (س.ص) يزور مقره الرئيسي في طرابلس تمهيداً لمباشرة أعماله من ليبيا .

طرابلس 14 مارس 2022 (وال) – قام الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء “بريجي رافيني” بزيارة تفقدية لمقر التجمع بالعاصمة طرابلس .
وأطلع “رافيني” رفقة وزيري الشباب والإسكان والتعمير ومدير إدارة الشؤون الافريقية بوزارة الخارجية على مكونات المقر من أجل التمهيد لمباشرة أعماله من ليبيا .
وأوضح وزير الشباب بأن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على تسهيل عودة عمل الأمانة التنفيذية للتجمع لمباشرة مهامها من مقره الدائم بالعاصمة الليبية طرابلس .
من جهته أكد وزير الإسكان والتعمير على أن المقر سيكون جاهزاً خلال الفترة القريبة القادمة بالشكل الذي يليق بعراقة العلاقات الليبية الإفريقية ، وتوفير البيئة المناسبة لعمل الاتحاد.
هذا وعقد الأمين التنفيذي لتجمع (س.ص) لقاءً تقابلياً بموظفي التجمع جرى خلاله مناقشة الرؤى والاستراتيجيات لتفعيل عمل هذه المؤسسة بما يخدم مصالح الدول الأعضاء.
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