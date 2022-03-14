وزارة الزراعة والثروة الحيوانية تنظم دورة تدريبية للمزارعين ببلدية درج في مجال زراعة النخيل والزيتون ومكافحة الافات الزراعية .

طرابلس 14 مارس 2022 م ( وال ) باشرت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في تنظيم دورة تدريبية للمزارعين ببلدية درج في مجال زراعة النخيل والعناية به والتقليم والتطعيم والعمليات الزراعية لشجرة الزيتون .

ودورة في مكافحة الآفات الزراعية التي تصيب أشجار النخيل والزيتون تحت اشراف إدارة الارشاد والتعاون والاعلام الزراعي

ويستمر البرنامج الارشادي والزيارات الميدانية حتى يوم الثلاثاء تفعيلا لدور الارشاد الزراعي الميداني للمزارعين .

وتنظم وزارة الزراعة والثروة الحيوانية هذه الدورات للمزارعين بالتعاون مع المجلس البلدي درج، تحت إشراف مكتب الزراعة ببلدية درج واللجنة المنظمة لمعرض درج للتمور والانتاج الزراعي والصناعات المصاحبة.

وحضر انطلاق هذه الدورات مدير إدارة الارشاد الزراعي والتعاون والاعلام بوزارة الزراعة و اعضاء ووكيل المجلس البلدي درج وجمع غفير من الفلاحين واعيان ومخاتير المحلات بالبلدية إضافة إلى المهتمين وموظفي قطاع الزراعة والمهندسين الزراعيين.