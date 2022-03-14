تسليم 14 سيارة إسعاف لمستشفيات ليبية مقدمة من إيطاليا

طرابلس 2022 (وال)- أعلنت السفار الإيطالية لدى ليبيا اليوم الثلاثاء، أن مبادرة “جسر التضامن” الممولة من صندوق الهجرة الإيطالي، قامت بتسليم عدد 14 سيارة إسعاف إلى عدد من المستشفيات المحلية، ومراكز الطواريء الممتدة على التراب الليبي.

وأوضحت السفارة – على موقعها عبر شبكة تويتر – أن هذه المستشفيات في مدن كل من : صرمان، وترهونة، وصبراتة، والرحيبات، والبريقة، ونسمة، وامساعد، ووالشويرف، وسرت، والعزيزية، واجدابيا، والقبة، ووادي عتبة. (وال)

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